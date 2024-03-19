  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: "إسرائيل" تعتقل 61 صحفيا منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء 19 مارس 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: "إسرائيل" تعتقل 61 صحفيا منذ 7 أكتوبر



رام الله/سما/

قالت مؤسستان فلسطينيتان، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 61 صحفيا من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرج عن 21 منهم.

أفاد بذلك بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني

وبحسب البيان، "تواصل سلطات الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال بين صفوف الصحفيين، حيث اعتُقل بعد السابع من أكتوبر 61 صحفيا، من بينهم 40 صحفيًا ما زالوا رهن الاعتقال، كان آخرهم الصحفية رولا حسنين (اعتقلت الاثنين من منزلها في بيت لحم)".

وأوضحت المؤسستان أن من بين المعتقلين 3 صحفيات، و23 صحفيا معتقلين إداريا (دون تهمة).

كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رحّلت الصحفية سيقال قدوم إلى قطاع غزة بعد اعتقالها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة طالت 7670 فلسطينيا، وقتل 435 وأصاب 4 آلاف و700 وفق بيانات رسمية فلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة: "المفاوضات ستكون مع السنوار"

أكسيوس: "إسرائيل" وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

اتصالات لمنع تعليق المقاومة مشاركتها في مفاوضات الدوحة

جيش الاحتلال يكشف حصيلة "عملية محددة" في مجمع الشفاء

ديختر: إسرائيل ستدفع ثمناً باهضاً جداً بصفقة التبادل مع حماس

خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-19_16-25-06

عملية "غير عادية".. إصابة عنصري أمن إسرائيليين بإطلاق نار قرب الخليل

قناة إسرائيلية: حماس تطالب بضمانات دولتين في أي صفقة بشأن غزة

408428

محلل إسرائيلي: قصف "الشفاء" مجددا يثبت بُعد حماس عن الاستسلام

thumbs_b_c_5ea70aa5ba9f0696cea663be24edf8d1

مرضى وطواقم طبية بمشفى الشفاء دون إفطار ..وجثث بالشوارع ومحاصرون بالمنازل في حي الرمال بغزة

استشهاد وإصابة 250 مدنيا باستهداف الاحتلال مجمع الشفاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية