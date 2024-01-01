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"التعليم العالي": قطر ستقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية لطلبة قطاع غزة

الثلاثاء 19 مارس 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي": قطر ستقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية لطلبة قطاع غزة



رام الله/سما/

 أعلن وكيل وزارة التعليم والبحث العلمي بصري صالح، اليوم الثلاثاء، أن قطر ستقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية التي ستخصص لطلبة قطاع غزة في جامعات عربية أو قطرية، لمساعدتهم في ظل الظروف الراهنة على استكمال دراستهم التي حُرموا منها جرّاء عدوان الاحتلال المُستمر.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات تخريج وإطلاق البرنامج الدولي للمنح الدراسية "برنامج الفاخورة" الذي تنفذه مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فهد السليطي، ورئيس برنامج الفاخورة طلال الهذال، وسفير دولة فلسطين في قطر منير غنام، والمشرف العام على المدارس الفلسطينية في قطر السفير يحيى الأغا، وعدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي القطرية.

وأوضح، أنه في إطار هذا البرنامج سيتم تقديم عدد من المنح الدراسية لعشرات الطلبة حول العالم، من بينهم طلبة فلسطين، لإكمال دراساتهم الجامعية في الجامعات القطرية.

وفي ذات السياق، بحث صالح مع السليطي والهذال آفاق التعاون والدعم القطري مع فلسطين في مجال التعليم الجامعي، ودعم طلبة قطاع غزة ومؤسسات التعليم العالي في القطاع، والبرنامج الذي أطلقته الوزارة، الذي يتيح لطلبة جامعات قطاع غزة الالتحاق إلكترونياً في جامعات الضفة الغربية، وكذلك إمكانية دعم الطلبة في غزة والضفة من خلال صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

كما تفقد المدارس الفلسطينية في قطر.

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#قطر

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