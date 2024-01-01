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الصين: المعاناة بمستشفى الشفاء نموذج للأزمة الإنسانية بغزة

الثلاثاء 19 مارس 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: المعاناة بمستشفى الشفاء نموذج للأزمة الإنسانية بغزة



بكين/سما/

 قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن المعاناة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة تعد "مثالا" للأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أشهر.

جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية عقب مؤتمر صحفي عقده متحدثها لين جيان، بالعاصمة بكين.

ومنذ فجر أمس يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة غزة، تضمنت اقتحام مستشفى الشفاء، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وفي رده على سؤال بشأن العملية الإسرائيلية، قال لين إن الوضع بالمستشفى يعد "مثالا للأزمة الإنسانية المستمرة في غزة".

وأضاف: "مر أكثر من خمسة أشهر منذ اندلاع الصراع في غزة، وأصبح الوضع الإنساني على الأرض مأساويا للغاية".

وأوضح متحدث الخارجية الصينية أن "الأولوية القصوى حاليا هي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين، وتجنب وقوع مزيد من الضحايا وتخفيف الأزمة الإنسانية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "بذل جهد كبير لتحقيق ذلك".

واقتحمت قوات الاحتلال إسرائيلية مستشفى الشفاء أول مرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

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