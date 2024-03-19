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الجيش الإسرائيلي يشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية

الثلاثاء 19 مارس 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "واينت" الإسرائيلية أن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي شكلت فريقا خاصا لتحديد مواقع الأنفاق في الضفة الغربية.


وحسب التقرير فإن الفريق يضم خبراء في الهندسة العسكرية والاستخبارات، إلى جانب محترفين مدنيين يقومون بتقييم الوضع بالتزامن مع المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أنه قبل بضعة أشهر، أفاد سكان مستوطنة بات حيفر القريبة من طولكرم، أنهم سمعوا أصوات حفر بالقرب من منازلهم، حيث قامت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الأمر بشكل داخلي، وفي مرحلة ما وصل إلى مكان الحادث أفراد من وحدة "يهلوم" المتخصصة في الأنفاق، وبعد عدة فحوصات، تبين عدم وجود نفق.

وقال مصدر أمني إسرائيلي: "ندرك أن التنظيمات الفلسطينية والمجموعات المسلحة في الضفة الغربية تحاول تقليد بعض أساليب القتال في غزة، وهذه القضية تشغلنا كثيرا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "على الرغم من عدم العثور على أنفاق في الوقت الحالي في مناطق الضفة الغربية، فمن الصعب استبعاد ذلك بشكل مؤكد بعد الاكتشافات التي تم اكتشافها في جنوب وشمال البلاد".

وفي ديسمبر الماضي ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن سكان هذه المستوطنة المحاذية لطولكرم أبدوا تخوفهم من تكرار هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنهم يسمعون أصواتا تشبه أعمال حفر تحت منازلهم، ودوي انفجارات متكررة قادمة من طولكرم.

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