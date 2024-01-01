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بلجيكا: لا يمكن هزيمة حماس بتجويع السكان المدنيين

الثلاثاء 19 مارس 2024 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: لا يمكن هزيمة حماس بتجويع السكان المدنيين



غزة / سما /

أكدت بلجيكا اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن هزيمة حركة حماس من خلال تجويع السكان المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة  فتح المعابر والتوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشارت إلى أن المجاعة تهدد أكثر من مليون انسان في غزة، داعية إلى عدم تحويل الجوع إلى سلاح حرب.

وكانت بلجيكا أكدت يوم الأحد الماضي أن موت الأطفال جوعا في قطاع غزة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على “ضرورة توقيع الطرفين (إسرائيل وحماس) على اتفاق وقف إطلاق النار على الفور”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في وقت سابق إن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي إن سوء التغذية يصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، والمجاعة تلوح في الأفق.

وأشارت إلى أن طفلاً من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.

#بلجيكا #حماس

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