  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر: لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لكننا نشعر بتفاؤل حذر

الثلاثاء 19 مارس 2024 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لكننا نشعر بتفاؤل حذر



الدوحة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ان المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى، قائلا: "ما زال من المبكر الحديث عن انفراجة في المفاوضات، لكننا متفائلون بذلك".

وأضاف: " من المبكر القول إننا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن من الممكن الإعلان عن بعض النجاح. المفاوضات ستستمر في الدوحة. دور قطر ومصر تركز على وقف إنساني لإطلاق النار في غزة."

واضاف إن الأطراف لم تقترب من التوصل إلى اتفاق لكننا متفائلون.وبحسب قوله فإن هناك "تفاؤلا حذرا" في قطر بشأن المحادثات وما زال لديهم أمل. كما جاء في الإعلان القطري أن رئيس الموساد ديدي بارنبع غادر الدوحة، لكن المفاوضات الفنية استمرت.

كما تابع أن إطار الاجتماعات التي يتم فيها تبادل وجهات النظر مستمر، على أن تبقى المباحثات مستمرة لتبادل المقترحات بين الطرفين.

وذكر أنه لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا وأن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة.

وقال "عملية التفاوض تم استئنافها وتسير وفق النسق المعهود... والأطراف المشاركة في التفاوض تعمل بجد".

كذلك حذر متحدث الخارجية القطرية من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سوف يؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن "هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، معتبراً أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية وسيكون لها انعكاس سلبي على المحادثات.

#قطر #اتفاق #اسرائيل #حماس #غزة #مصر #هدنة

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة: "المفاوضات ستكون مع السنوار"

حكومة غزة تصدر بيانا حول اغتيال العميد فايق المبحوح

أكسيوس: "إسرائيل" وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

هآرتس: حماس تبدأ برسم صورة الانتصار الاستراتيجي و"إسرائيل" تساعدها في ذلك

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

اتصالات لمنع تعليق المقاومة مشاركتها في مفاوضات الدوحة

جيش الاحتلال يكشف حصيلة "عملية محددة" في مجمع الشفاء

الأخبار الرئيسية

ديفيد بارنيع

اسرائيل لم تقدم ردها على اقتراح حماس بعد..

محمد مصطفى

رئيس الوزراء محمد مصطفى يقّدم رؤيته لتطلعات وطموح الشعب الفلسطيني

بايدن: يجب مناقشة سبل مهاجمة حماس دون عملية في رفح

نتنياهو و غانتس

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

غزة

تطورات اليوم الـ165 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية