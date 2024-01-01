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رئيس الموساد يعود من قطر

اسرائيل لم تقدم ردها على اقتراح حماس بعد..

الثلاثاء 19 مارس 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل لم تقدم ردها على اقتراح حماس بعد..



القدس المحتلة / سما /

عاد رئيس الموساد ديفيد بارنيع في وقت مبكر من صباح اليوم من الدوحة، حيث تجري المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس. وبقي باقي أعضاء الوفد الإسرائيلي يواصلون المحادثات.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات لصحيفة "هآرتس" إن إسرائيل لم تقدم بعد ردها على عرض حماس الأخير. وقال المصدر: "حتى صباح اليوم، المفاوضات مستمرة بين المسؤولين والوسطاء الإسرائيليين، ولم تسمع قيادة حماس مرجعاً أو رداً رسمياً"، مشيراً إلى أن الحركة تنتظر جواب الوسطاء لتعزيز موقفها وفهم ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في المحادثات.

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