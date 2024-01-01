  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: أساليب الضغط الإسرائيلية والتصعيد ضد المدنيين لن تنجح في تحقيق أهدافها

الثلاثاء 19 مارس 2024 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: أساليب الضغط الإسرائيلية والتصعيد ضد المدنيين لن تنجح في تحقيق أهدافها



غزة / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن تكثيف العدو الإسرائيلي من قصفه الوحشي على منازل المدنيين الآمنين في الساعات الأخيرة خاصة في رفح وغزة وجباليا، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، إنما يعكس حالة التخبط التي يعيشها العدو، ومحاولاته استخدام التصعيد كأوراق ضغط سياسية.

وأضافت الشعبية في بيان لها ، يوم الثلاثاء، أن "هستيريا القتل والتدمير التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة بالقصف الوحشي الكثيف على منازل المدنيين الآمنين، واقتحام مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة حرب التجويع ضد شعبنا، يؤكد على أن هذا العدو يسعى لاستخدام  المدنيين كورقة مساومة، في ضوء فشله الميداني الذريع في تحقيق أي إنجاز عسكري، ونتيجة حالة التفكك والتخبط والاستنزاف الكبير لجنود الاحتلال على أرض المعركة، وعدم وجود أي رؤية أو أفق للهروب من مستنقع غزة".

وأكدت الشعبية في بيانها، أن أساليب الضغط الإسرائيلية واستخدام لغة التصعيد ضد المدنيين كورقة ابتزاز، لم ولن تنجح في تحقيق أهدافها، فما لم يستطع العدو تحقيقه في ميدان المعركة لن يستطيع تحقيقه في ميدان السياسة.

#الجبهة الشعبية #المدنيين

الأكثر قراءة اليوم

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة: "المفاوضات ستكون مع السنوار"

حكومة غزة تصدر بيانا حول اغتيال العميد فايق المبحوح

هآرتس: حماس تبدأ برسم صورة الانتصار الاستراتيجي و"إسرائيل" تساعدها في ذلك

اتصالات لمنع تعليق المقاومة مشاركتها في مفاوضات الدوحة

جيش الاحتلال يكشف حصيلة "عملية محددة" في مجمع الشفاء

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد

الأخبار الرئيسية

محمد مصطفى

رئيس الوزراء محمد مصطفى يقّدم رؤيته لتطلعات وطموح الشعب الفلسطيني

بايدن: يجب مناقشة سبل مهاجمة حماس دون عملية في رفح

نتنياهو و غانتس

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

غزة

تطورات اليوم الـ165 من العدوان الإسرائيلي على غزة

أكسيوس: "إسرائيل" وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية