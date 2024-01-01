الشعبية: أساليب الضغط الإسرائيلية والتصعيد ضد المدنيين لن تنجح في تحقيق أهدافها

غزة / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن تكثيف العدو الإسرائيلي من قصفه الوحشي على منازل المدنيين الآمنين في الساعات الأخيرة خاصة في رفح وغزة وجباليا، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، إنما يعكس حالة التخبط التي يعيشها العدو، ومحاولاته استخدام التصعيد كأوراق ضغط سياسية.

وأضافت الشعبية في بيان لها ، يوم الثلاثاء، أن "هستيريا القتل والتدمير التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة بالقصف الوحشي الكثيف على منازل المدنيين الآمنين، واقتحام مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة حرب التجويع ضد شعبنا، يؤكد على أن هذا العدو يسعى لاستخدام المدنيين كورقة مساومة، في ضوء فشله الميداني الذريع في تحقيق أي إنجاز عسكري، ونتيجة حالة التفكك والتخبط والاستنزاف الكبير لجنود الاحتلال على أرض المعركة، وعدم وجود أي رؤية أو أفق للهروب من مستنقع غزة".

وأكدت الشعبية في بيانها، أن أساليب الضغط الإسرائيلية واستخدام لغة التصعيد ضد المدنيين كورقة ابتزاز، لم ولن تنجح في تحقيق أهدافها، فما لم يستطع العدو تحقيقه في ميدان المعركة لن يستطيع تحقيقه في ميدان السياسة.