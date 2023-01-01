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حزب إسرائيلي يعتزم مغادرة حكومة نتنياهو الأسبوع المقبل

الثلاثاء 19 مارس 2024 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب إسرائيلي يعتزم مغادرة حكومة نتنياهو الأسبوع المقبل



القدس المحتلة / سما /

يعتزم حزب “أمل جديد” الذي يتزعمه الوزير جدعون ساعر مغادرة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحزب سيغادر الحكومة الأسبوع المقبل لعدم ضمه لمجلس الحرب من قبل نتنياهو.

وأعلن ساعر الأسبوع الماضي عن فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل “تحالف معسكر الدولة”، وطالب بضم حزبه لمجلس الحرب ككتلة مستقلة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت في وقت سابق إن التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر سياسية أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات سياسية كبرى في ظل الأزمة بين الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات، لافتة إلى أن القرار قد يُتخذ الأحد المقبل.

وحكومة الحرب الإسرائيلية عبارة عن تشكيلة من مجلس الوزراء الإسرائيلي، شكلت في 11 أكتوبر 2023 بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس عام 2023.

وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوافق غالانت ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، وغادي آيزنكوت ورون ديرمر كمراقبيين.

#حكومة نتنياهو #حزب إسرائيلي #جدعون ساعر

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