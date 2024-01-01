مقررة أممية: إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية

غزة / سما /

قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد شهودا على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وأضافت على منصة (إكس) تعليقا على منع سلطات الاحتلال للمفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، "إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بالمجاعة والقتل الجماعي والأذى المستمر وإيجاد الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، لها اسم هو الإبادة الجماعية".



من جهته، قال لازاريني، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخوله قطاع غزة.