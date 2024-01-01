ديختر: إسرائيل ستدفع ثمناً باهضاً جداً بصفقة التبادل مع حماس

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر اليوم الثلاثاء أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى سيكون باهظا جداً.

وقال ديختر في تصريح إن إسرائيل ليس لديها بديل عن شن عملية عسكرية برية على مدينة رفح لتقويض قوة حماس وتحقيق انتصار كامل على حد تعبيره.

واضاف أن الثمن يشمل إطلاق سراح من وصفهم بـ”القتلة” في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين قد يطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل مرتقبة مع حركة حماس.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق عزمه شن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة قد تستغرق أسابيع.

وقال نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” إن تل أبيب ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح.

وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة حماس، من خلال بقاء كتائب لها في رفح.

وأشار نتنياهو إلى أن إيقاف إسرائيل الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أنها خسرت، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

ووجه رسالة للعالم متسائلا “إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس”.

وشدد على أن إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب.