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طلاب "إسرائيليون" يتظاهرون لإقالة محاضرة فلسطينية

الثلاثاء 19 مارس 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلاب "إسرائيليون" يتظاهرون لإقالة محاضرة فلسطينية



القدس المحتلة / سما /

تظاهر عشرات الطلاب الإسرائيليين في الجامعة العبرية بالقدس الغربية، للمطالبة بإقالة المحاضرة بكلية الحقوق نادرة شلهوب كيفوركيان بعد وصفها الحرب الإسرائيلية في غزة بـ"الإبادة الجماعية" للفلسطينيين.

وطالب المتظاهرون شلهوب بالاستقالة، بعدما أنكرت وقوع حالات اغتصاب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، قال الطلاب المحتجون إن "الأشخاص الذين يدعمون القومية الفلسطينية يجب ألا يكونوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي والجامعة العبرية".

وجاءت المظاهرة ردا على أخرى نظمها عشرات طلاب الجامعة الخميس، احتجاجا على قرار إدارة الجامعة إيقاف البروفيسورة شلهوب مؤقتا عن العمل.

والأربعاء، أوقفت إدارة الجامعة المحاضرة الفلسطينية التي تقيم بالقدس الشرقية مدة 4 أيام، بعد تصريحات إعلامية لها حول الحرب في غزة، تضمنت دعوة لمناهضة الصهيونية.

#محاضرة فلسطينية #الإبادة الجماعية #فلسطين

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