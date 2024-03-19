تطورات اليوم الـ165 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٥ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٨١ شهيدا و١١٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١٧٢٦ شهيدا و ٧٣٧٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مشفى الشفاء غرب مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي ونفذت حملة اعتقالات طالت ٢٠٠ مواطن فيما اعلن جيش الاحتلال انه قتل عشرين فلسطينيا داخل المشفى.



وقتل جيش الاحتلال العميد فايق المبحوح مسنق ادخال المساعدات لشمال قطاع غزة.



وشن الطيران الحربي سلسلة غارات في محيط الشفاء وفي شارعي النصر والجلاء ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم تسعة من عائلة اربيع بشارع الجلاء.

وارتقى ستة شهداء في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العامودي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

ودمر جيش الاحتلال مسجد الصابرين وبرج نجم غرب غزة.

وفي بيت حانون ارتقى ثمانية شهداء على الاقل وعدد من المصابين في استهداف من قبل الاحتلال لمجموعة من المواطنين كانو يبحثون عن الطعام شمال بيت حانون شمال قطاع غزة فيما استشهد ثمانية مواطنين بقصف على منزل عائلة البنا بجباليا البلد.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للأونروا شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع



واستشهد ستة مواطنين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحاج غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

واستشهد مواطن وإصابات بقصف الاحتلال مقر بلدية البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد و4 جرحى برصاص قوات الاحتلال في شارع الرشيد قبالة مدينة الزهراء وسط قطاع غزة



جنوب القطاع



وعادت طائرات الاحتلال إلى قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما ادى لاستشهاد ١٤ مواطن واصابة العشرات.

ونفذت طائرات الاحتلال خمس استهدافات في مدينة رفح بدأت استهداف منزل يعود لعائلة الملاحي في شارع المدرسين في حي الجنينة شرقي رفح نتج عنه اصابات فقط فيما ادى استهداف منزل يعود لعائلة ابو الروس جنوب مسجد المؤمنين في شارع عوني ضهير شرقي رفح لعدد من الشهداء.

واستشهد ثلاثة مواطنين في استهداف منزل يعود لعائلة ابو الروس مقابل المقبرة في شارع عوني ضهير شرقي رفح .

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في ابراج المهندسين في حي الزهور شمال رفح ما ادى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة جرغون في مخيم الشابورة وسط رفح ما ادى لاستشهاد اربعة فلسطينيين.

وفي خان يونس انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين ثلاثة مواطنين من مناطق شهدت قتالا في السابق.