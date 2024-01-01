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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق

الثلاثاء 19 مارس 2024 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق



دمشف/سما/

أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق.

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر للهيئة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي عدة انفجارات مجهولة المصدر في سماء العاصمة السورية دمشق.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي جوي انطلق من الجولان نحو المنطقة الجنوبية، ما أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقع بعض الخسائر المادية نتيجة إسقاط بعض الصواريخ.

والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة إن إسرائيل قامت 35 مرة على الأقل بضرب مواقع وقوات يزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطاري حلب ودمشق بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.

وأشارت اللجنة إلى أن "ميلشيات موالية لإيران استهدفت أكثر من 100 مرة قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا. وردت الولايات المتحدة من خلال ضربات جوية موجهة ضد الميلشيات الداعمة لإيران والمتواجدة شرقي سوريا".

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل "لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" باليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية".

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