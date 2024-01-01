"حزب الله" اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 18 مارس 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:00 (بتوقيت لبنان): استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 17:02: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 17:05: استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 17:30: استهداف موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:15: استهداف موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 19:15 استهداف موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.