  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

الثلاثاء 19 مارس 2024 02:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" اللبناني ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 18 مارس 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:00 (بتوقيت لبنان): استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏
2- الساعة 17:02: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.
3- الساعة 17:05: استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.
4- الساعة 17:30: استهداف موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:15: استهداف موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 19:15 استهداف موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

حكومة غزة تصدر بيانا حول اغتيال العميد فايق المبحوح

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة: "المفاوضات ستكون مع السنوار"

ترامب: لو كنت رئيسا لما حدث غزو غزة

هآرتس: حماس تبدأ برسم صورة الانتصار الاستراتيجي و"إسرائيل" تساعدها في ذلك

الكابينيت الإسرائيلي يوافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر مع صلاحيات

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات في قطر "ستحرك عملية طويلة ومعقدة فقط"

الأخبار الرئيسية

خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد

65f89d454c59b765766459f7

لواء إسرائيلي: تم تقليص صلاحيات وفد التفاوض مع حماس بحيث يؤدي إلى فشل التوصل لاتفاق

سوليفان: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث عملية رفح

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة: "المفاوضات ستكون مع السنوار"

جيش الاحتلال يكشف حصيلة "عملية محددة" في مجمع الشفاء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية