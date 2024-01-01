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خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد

الثلاثاء 19 مارس 2024 02:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد



القدس المحتلة/سما/

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن إسرائيل نجحت في اغتيال نائب رئيس "كتائب القسام" مروان عيسى، وعلق مسؤولون إسرائيليون على ذلك بأن هذا الخبر لا يزال غير مؤكد.

وقال ساليفان: "إسرائيل حققت تقدما كبيرا في ملاحقتها لحماس، وقضت على الآلاف من نشطاء حماس، بمن فيهم مروان عيسى نائب محمد ضيف".

وأضاف: "يبدو أن كبار مسؤولي حماس الآخرين يختبئون في الأنفاق، وتعمل إسرائيل على الوصول إليهم أيضا. ونحن نعمل على ضمان ذلك".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن التصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، قولهم إنهم "يعتقدون" أن مروان عيسى قُتل "وهذا الاحتمال كبير جدا"، مشددين على أنهم "غير متأكدين بنسبة 100%، ونفضل توخي الحذر".

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح يوم الأحد الماضي، "مقتل القائم بأعمال رئيس الأركان في حركة "حماس" مروان عيسى الأسبوع الماضي بغارة إسرائيلية".

وقالت الهيئة إن عملية اغتيال مروان عيسى تمت بنجاح على حد تعبيرها. وفي المقابل، لم تعلق حركة "حماس" حتى الآن على هذه التصريحات.

ويعتبر مروان عيسى أحد أهم الأهداف بالنسبة لإسرائيل في حربها الحالية، إذ يعتبر الرجل رقم 3 على قائمة المطلوبين الإسرائيلية في "حماس"، بعد محمد الضيف قائد "كتائب القسام"، ويحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة.

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