لواء إسرائيلي: تم تقليص صلاحيات وفد التفاوض مع حماس بحيث يؤدي إلى فشل التوصل لاتفاق

القدس المحتلة/سما/

حذر اللواء الإسرائيلي نيتسان ألون ممثل الجيش في مفاوضات وقف النار بغزة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس من تقليص صلاحيات الوفد المفاوض في الدوحة.

وذكرت القناة 13 العبرية أن مواجهة اندلعت بين ألون وعدد من الوزراء خلال اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة مساء الأحد.

ويرى ألون أن "المستوى السياسي قلص بشكل مفرط" من تفويض الوفد الإسرائيلي لمفاوضات قطر الصلاحيات اللازمة.



وقال في نقاش حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا لم يكن هناك تفويض واسع للفريق المفاوض، فهناك فرصة ضائعة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاق".

وتقول مصادر مطلعة على التفاصيل، بحسب القناة 13 العبرية، إن اللواء ألون ناقش ما إذا كان سينضم إلى فريق التفاوض في قطر في ضوء تغييرات التفويض، لكنه قرر في النهاية الانضمام إلى رئيس الموساد دافيد بارنياع والفريق الإسرائيلي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن التفويض قد تم تقليصه بالفعل، لكنهم أضافوا إن الفريق انطلق بـ"قدرة" على إجراء المفاوضات.

ووصلت فرق تفاوض إسرائيلية تمثل "الموساد" و"الشاباك"والجيش الإسرائيلي لعقد مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس برعاية وسطاء قطريين ومصريين.

وتنقل القناة 13 العبرية تصريحا لمسؤول إسرائيلي "كبير" قال فيه إن "الفجوات كبيرة جداً. والصفقة، حتى لو تم التوصل إليها، لن تتم خلال أيام".