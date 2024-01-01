لابيد يطالب "الكنيست" بالتصويت على سحب الثقة من حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

طالب زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، الاثنين، الكنيست بالتصويت لصالح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووصف لابيد حكومة نتنياهو بأنها "الأكثر جنونا في تاريخ البلاد".

ويأتي حديث لابيد في ظل تصاعد أصوات المتطرفين في حكومة نتنياهو، من أمثال وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، ضد الولايات المتحدة والمفاوضات الجارية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

والأسبوع الماضي، قال لابيد إنه لن يجلس في حكومة تضمّ سموتريتش وبن غفير، لأنهما يمثلان "خطرا" على دولة الاحتلال، مشددا على استعداده لأي تنازلات في سبيل التوصل لصفقة تعيد الأسرى في غزة.

ويعارض لابيد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو والمكونة حصرا من أحزاب يمينية، ويطالب بإجراء انتخابات فورية.



ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس حرب الاحتلال، وذلك على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" خدمةً لتأمين "بقائه السياسي"، حسب وكالة الأناضول.

ولليوم الـ164 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 73 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.