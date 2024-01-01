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مسؤولة أممية: علينا محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في غزة

الإثنين 18 مارس 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية: علينا محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في غزة



رام الله/سما/

قالت المقررة الأممية المعنية بحماية الحق في حرية الرأي إيرين خان: إن "إسرائيل تجاهلت قواعد القانون الدولي فيما يخص تعاملها مع الصحفيين بغزة، وعلينا جميعا أن نقف وقفة جادة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في القطاع".

وأضافت في تصريحات صحفية "من الصادم أن نرى صحفيي غزة يعاملون بهذه الطريقة"، مشيرة الى أن "عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة يفوق عدد كل من قتلوا من الصحفيين في كل الصراعات السابقة."

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، اليوم الاثنين، مجموعة من الصحفيين أثناء أدائهم عملهم داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واقتادهم إلى جهة مجهولة "بعد التنكيل بهم وضربهم".

وأسفر العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد 135 صحفيا وإعلاميا.

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