غوتيريش: الفلسطينيون في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم

غزة/سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم"، واصفا الأوضاع في القطاع بأنها "كارثة من صنع الإنسان بالكامل".

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين في نيويورك، اليوم الإثنين، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أعدته مؤسسات تتبع للأمم المتحدة، يبين أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة"، معتبرا أن ما خلص إليه التقرير بأنه "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.

وأشار إلى أن التقرير يحتوي على معلومات مروعة حول الأوضاع على الأرض بالنسبة للمدنيين، مؤكدا أن أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا مواردهم الغذائية بالكامل ويواجهون جوعا كارثيا.

ووفقا لتقرير (IPC)، "هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون جوعا كارثيا على الإطلاق في أي مكان وفي أي وقت"

وأضاف غوتيريش: "إنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل، والتقرير يوضح أنه بالإمكان وقفها"، وشدد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، داعيا سلطات الاحتلال للسماح الكامل لوصول للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر البيان الصحفي الخاص بالتقرير المعني أن 70% من سكان شمال قطاع غزة، يواجهون جوعا كارثيا.

ومنذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 31,726 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 73,792 مصابا، في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة إلى كارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.