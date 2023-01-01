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8 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببلدة جباليا

الإثنين 18 مارس 2024 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا ببلدة جباليا



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في بلدة جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير المنزل بالكامل.

ومنذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 31,726  شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 73,792 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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