جيش الاحتلال يكشف حصيلة "عملية محددة" في مجمع الشفاء

القدس المحتلة/سما/

نفذ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عملية وصفها بأنها "محددة" في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة، حيث قال إنه تمكن من القضاء على عشرين مقاتلا. و​أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 20 شخصا في مجمع الشفاء الطبيّ بغزة، واعتقل العشرات، مشيرا إلى أن عمليته في المشفى لا تزال مستمرة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه مساء اليوم، إنه وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، قد قتلا في العملية المستمرة في مجمع الشفاء حتى الآن نحو 20 مخرّبا في اشتباكات في مستشفى الشفاء، وألقيا القبض على عشرات الموقوفين الذين يتم التحقيق معهم حاليا"، وفق زعمه. وذكر أنه "تم العثور على أموال إرهاب في المستشفى، كانت معدَّة لتوزيعها على نشطاء حماس الإرهابيين داخل المستشفى". وأضاف أنه "تم العثور على العديد من الأسلحة في المستشفى. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها وعمليات التفتيش في المنطقة".

وأفاد في وقت سابق بأنه قتل في مواجهات داخل المجمع فائق المبحوح الذي وصفه بأنه "رئيس مديرية العمليات في الأمن الداخلي، المسؤول عن تنسيق أنشطة حماس" في غزة.

وقال مصدر في شرطة غزة لوكالة فرانس برس إن فائق المبحوح هو "مدير في عمليات الشرطة وكان من مهامه تأمين وصول شاحنات المساعدات" في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.

وذكر الجيش أنه نفذ عمليته بناء على معلومات بوجود قياديين من حماس بداخل المجمع الذي طوقته دباباته وتعرضت بعض مبانيه لإطلاق النار والقصف.



وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن الطيران الحربي قصف عشرات الشقق السكنية في حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الذي يضم كذلك آلاف النازحين. وأضاف أن مئات المواطنين وغالبيتهم أطفال ونساء ومسنون شوهدوا يهربون من بيوتهم باتجاه حيي الزيتون والدرج في وسط مدينة غزة وشرقها بسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف.

وقال سكّان إنّ دبابات اقتحمت مستشفى الشفاء من البوابتين الجنوبية والشمالية، بعد "توغل أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة" عند الفجر في حيي الرمال وتل الهوى. وأفادوا بـ"معارك" و"مُسيّرات تطلق النار في الشوارع المحيطة" بالمجمع الذي طوقه الجيش.

من جانبه، قال آفي هيمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تم "اعتقال العشرات" من مقاتلي حماس في المجمع، من دون أي إيضاحات أخرى.

وهي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس، ينفّذ الجيش عملية في أكبر مستشفيات القطاع. وسبق أن اتهم حماس باستخدام المنشآت الطبية غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.