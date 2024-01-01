سوليفان: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث عملية رفح

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا من الوكالات لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي الإثنين، إن عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ وستعمق الفوضى في غزة.

وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي: