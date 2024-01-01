سوليفان: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث عملية رفح

واشنطن/سما/
قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا من الوكالات لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة.
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي الإثنين، إن عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ وستعمق الفوضى في غزة.
وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي:
- بايدن ونتنياهو بحثا وضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
- بايدن أكد على دعم أمن إسرائيل.
- الفوضى تعم أجزاء من غزة.
- بايدن أكد لنتنياهو سبب قلقه الشديد من أي عملية عسكرية كبيرة في غزة.
- سكان غزة ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.
- بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس.
- عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع أكثر من كل حروب غزة مجتمعة.
- حماس يمكنها أن تنهي الأزمة غدا لو أرادت ذلك.
- هناك حاجة لمزيد من الضغط على حماس لوقف الحرب.
- إسرائيل لم تقدم خطة لنقل المدنيين بأمان إلى خارج غزة.
- رفح نقطة مهمة لعبور المساعدات والهجوم عليها سيوقف المساعدات.
- عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ وستعمق الفوضى في غزة.
- نتنياهو سيرسل فريقا لواشنطن لبحث موضوع رفح.
- اتفاق لوقف إطلاق النار أصعب منالا مما كانت تتمنى أميركا.
- قادة حماس مختبئون في الأنفاق وإسرائيل ستلاحقهم
- المناطق التي طهرتها إسرائيل في غزة مازالت غير مستقرة
- الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا موضوع الهدف المشترك للقضاء على حماس لكن هناك حاجة لخطة واضحة
- عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع أكثر من كل حروب غزة مجتمعة
- لو قامت حماس بتسليم النساء والأطفال لديها لتم التوصل لوقف إطلاق النار
- التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو السبيل الأمثل لعودة الرهائن
- نسعى لتحقيق هدفين الهزيمة النهائية لحماس وحماية المدنيين
- إسرائيل يمكن أن تحقق الانتصار وتحفظ أمنها دون اجتياح رفح
- بايدن أكد أنه على إسرائيل القيام بكل ما في وسعها لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة
- من المهم دخول الشاحنات والسفن التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة
- من الواضح أن حماس أطلقت النار على القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء
- إسرائيل طهرت مستشفى الشفاء ولكن حماس عادت مرة أخرى وهذا يطرح الأسئلة
- وفد إسرائيلي سيأتي إلى واشنطن لمناقشة الخطط الخاصة برفح
- ينبغي السعي لتحقيق حل الدولتين إسرائيلية وفلسطينية وهذا الحل الوحيد لمستقبل إسرائيل
- اطعت على التقرير الخاص باعتقال صحفي الجزيرة في مجمع الشفاء ونعتقد بضرورة حماية الصحفيين
- نرغب في رؤية إجراءات من جانب إسرائيل بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة
- إسرائيل عليها مسؤولية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
- نشعر بالتفاؤل حيال التقدم المحرز في إنشاء الميناء البحري في غزة