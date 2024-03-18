فايننشال تايمز: مراهنة نتنياهو في حربه مع بايدن على اليمين الأمريكي والجمهوريين لا تجدي

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا للصحافي ميهول سريفاستافا قال فيه إن بنيامين نتنياهو لجأ إلى اللوبي الإسرائيلي، ثاني أقوى قوة تدعم الدولة اليهودية في واشنطن، بعد أيام قليلة من خلافه العلني مع جو بايدن – الذي يعلن إنه صهيوني.

وفي خطاب قصير، ولكن لاذع، أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بـ”إيباك” في الأسبوع الماضي، رفض كل توبيخ وجهه الرئيس الأمريكي: من أن الجيش الإسرائيلي قتل عددا كبيرا جدا من المدنيين في محاولته هزيمة حماس، وأن نتنياهو كان يؤذي إسرائيل من خلال عرقلة قيام دولة فلسطينية، وأنه ينبغي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يسمح للسلطة الفلسطينية المعتدلة والعلمانية بإدارة غزة.

وقال نتنياهو: “لا يمكنك القول إنك تدعم حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها ثم تعارض إسرائيل عندما تمارس هذا الحق”، في إشارة إلى مطالب بايدن المتكررة بتأجيل الهجوم المخطط له في رفح، على الطرف الجنوبي من قطاع غزة.

ويعلق الكاتب أنه ربما لا يوجد بين زعماء العالم تلميذ أعظم للقوة الأميركية من نتنياهو نفسه. لقد نجح في صداقة والصراع مع أربعة رؤساء أمريكيين، وحول الحزب الجمهوري – والمسيحيين الإنجيليين الذين يشكلون قاعدته – إلى أصدقاء في جميع الأحوال، وحصد فوائد التحالف العسكري والدبلوماسي الدائم الذي لا تتمتع به أي دولة أخرى.

ومنذ الهجوم المدمر الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ساهمت عمليات النقل الجوي الطارئة للأسلحة الأمريكية في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، في حين عمل الدبلوماسيون الأمريكيون على حمايتها من الانتقاد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودافع المحامون الأمريكيون لصالحها في محكمة العدل الدولية.

وبالإضافة إلى الـ 3.4 مليار دولار التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل سنويا، والتي عادة ما تمثل ربع ميزانيتها العسكرية السنوية، هناك 15 مليار دولار أخرى تنتظر موافقة الكونغرس. بالنسبة لبايدن، فهو نسيج من تحالف دائم وفريد، ليس فقط خلال هذه الحرب، ولكن خلال العقود الخمسة من حياته السياسية.

ولكن الآن، في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى الدعم الأمريكي أكثر من أي وقت مضى – مع تصميم إسرائيل على دفع حربها في غزة إلى رفح، والتصعيد اليومي المتبادل الذي يجعلها على شفا صراع شامل مع قوات حزب الله اللبناني المتمركزة – اختار نتنياهو استعداء البيت الأبيض، مما قد يعرض تلك المساعدات للخطر.

وظهر بايدن، الذي لم يتحدث مع نتنياهو منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي، في الأسبوع الماضي عبر ميكروفون مباشر وهو يقول إن الوقت قد حان للحظة “تعال إلى يسوع” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ثم قال لقناة “إم إس إن بي سي” إن نتنياهو “يؤذي إسرائيل”. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبرز سياسي يهودي في أمريكا، أكثر صراحة: إسرائيل بحاجة إلى انتخابات لتحل محل الزعيم الذي أضعف “نسيجها السياسي والأخلاقي”.

وبحسب الكاتب ففي خلافه مع بايدن، راهن نتنياهو على أن مستويات النفوذ الأخرى التي اكتسبها على مدى عقود – من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الودودين، إلى اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل والدور المحوري الجيوسياسي لإسرائيل في المنطقة – ستحافظ على قدرته على شن الحرب و تبقيه في منصبه.. إنها مقامرة قام بها من قبل، ولكن لم تكن بهذه المخاطر العالية أبدا”.

واشار إلى ما قاله إيهود أولمرت، سلف نتنياهو كرئيس للوزراء، إن “نتنياهو يلعب لعبة محفوفة بالمخاطر قد تكلف إسرائيل الكثير. فإذا قرر بايدن معاقبة نتنياهو، فسينتهي الأمر بإيذاء إسرائيل أيضا”.

وقد اشتبك زعماء إسرائيليون آخرون مع البيت الأبيض من قبل: فقد اتهم رونالد ريغان مناحيم بيغن بارتكاب “محرقة” بعد أن قصفت إسرائيل بيروت في آب/ أغسطس 1982؛ واضطر جورج بوش الأب إلى حجب ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار لإجبار إسحق شامير على تأخير بناء المستوطنات والانخراط في محادثات السلام مع الفلسطينيين عام 1991.

ولكن، وفق الكاتب، لم يفعل أحد ذلك بوقاحة مثل نتنياهو، الذي تعشقه قاعدته اليمينية عندما يبقي البيت الأبيض قريبا منه، وتعشقه عندما يتحداه، ويصور نفسه باعتباره الإسرائيلي الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا لأمريكا.

ونقل التقرير عن مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل ومبعوث السلام لباراك أوباما قوله: “يمثل الخلاف بشأن الضحايا المدنيين مشكلة خطيرة بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وقدرة نتنياهو على مواصلة حربه حتى تحقيق النصر الكامل. ولو كان نتنياهو قلقا بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لما سمح للأمور بالتدهور إلى هذه النقطة”.

وقال إنديك إن الدافع الأساسي لنتنياهو هو إبقاء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف راضين. “إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي مواجهة بايدن بدلا من استيعابه. . . والآن نجلس ونشاهد اصطدام القطار”.

ويصف الكاتب الوضع بأنه انقطاع سريع في العلاقات، خاصة بعد أن أصبح بايدن أول زعيم أمريكي يزور إسرائيل خلال فترة الحرب، حيث عانق نتنياهو في مطار بن غوريون في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، بعد هجوم حماس المميت الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل. واحتجاز حوالي 240 رهينة.

وقال بايدن خلال رحلته: “يجب تحقيق العدالة. لكنني أحذرك، بينما تشعر بهذا الغضب، أن يسيطر عليك”.

ومنذ ذلك الحين، أشرف نتنياهو على حرب في غزة أودت بحياة أكثر من 31 ألف شخص، وفقا لمسؤولين فلسطينيين، وقاوم الدعوات لوقف إطلاق نار ممتد يمكن أن يساعد الولايات المتحدة وقطر في التوسط في جولة ثانية من تبادل الرهائن. وتزعم إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف من مقاتلي حماس.

وجاء انفصال نتنياهو عن بايدن في نفس الأسبوع الذي أصدر فيه مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقييما سنويا يتحدى ركائز استراتيجيته السياسية الحالية. ووجدت أن إيران ليس لها دور أو علم بهجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن هزيمة حماس بشكل كامل قد تستغرق سنوات، وأن قبضة نتنياهو على السلطة قد تكون ضعيفة.

وقال مايكل أورين، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة خلال إدارة أوباما، ونائب وزير في حكومة سابقة: “هذه واحدة من أكبر الأزمات في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف أورين إنه على الرغم من أن بايدن استبعد قطع صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تحمي المدن الإسرائيلية من صواريخ حماس وحزب الله، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة عازمة بنفس القدر على مواصلة توريد الأسلحة الهجومية الأكبر التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع في غزة.

إن استخدام تلك القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة والتي يبلغ وزنها 2000 رطل، وهي الأكبر في ترسانتها التقليدية، في الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان قد أثار استهجانا دوليا.

وأشار أورين إلى أن الولايات المتحدة ربما تكون قد غيرت مزيج الذخائر التي ترسلها. وقال: “لقد تغيرت المساعدات بالفعل من حيث الجوهر، وليس الكمية. شعوري هو أن القنابل الدقيقة مستمرة في الوصول، لأن هذا في مصلحة بايدن – هناك أضرار جانبية أقل بكثير”.

ووبحب التقرير نفى شخص مطلع على قرار نتنياهو بمواجهة مطالب بايدن، بدلا من الاستجابة لها، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي يتفاعل مع التقويم السياسي الأمريكي، حيث يفوق الدعم الجمهوري بكثير دعم الحزب الديمقراطي لنتنياهو.

و نقل عن شخص زعمه أن دعم نتنياهو في المؤسسة السياسية الأمريكية أعمق من البيت الأبيض، “لأنه في عهد نتنياهو، جعلت إسرائيل العالم أكثر أمانا” لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، “هذه حقيقة تاريخية”. وبعد انتقادات لاذعة من شومر يوم الخميس، دعا حزب الليكود بزعامة نتنياهو يوم الخميس إلى “الاحترام” قائلا: “إسرائيل ليست جمهورية موز، بل ديمقراطية مستقلة وفخورة”.

وبحسب الكاتب فمن المؤكد أن تاريخ نتنياهو مع القوة الأمريكية طويل، إذا تم تحديده من خلال سعيه إلى السلطة. لهجته الأمريكية – التي صقلها عندما كان طالبا، ثم مستشارا، في بوسطن، عندما كان اسمه بن نيتاي – جعلت منه دعامة أساسية في التلفزيون الأمريكي، وخاصة على شبكة سي إن إن خلال حرب الخليج الأولى.

ووفقه “قد حولت صداقته وسحره السياسي السهل السياسيين الأمريكيين إلى أصدقاء مدى الحياة، يطلقون حتى الآن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة لقب طفولته “بيبي”.

لكن، حسبه، فنتنياهو كان فخورا أيضا بالتضحية بهذه العلاقات عندما تعرضت مبادئه – أو سياساته – للتهديد. وقال أولمرت: “لم يقم أحد في التاريخ بإهانة المكتب البيضاوي بالطريقة التي فعل بها نتنياهو”، في إشارة إلى الفترة التي انفصل فيها عن أوباما بشأن المحادثات النووية مع إيران في عام 2015. وفي ظل رفض البيت الأبيض، ألقى نتنياهو ببساطة خطابا مباشرا في جلسة مشتركة من الكونغرس.

في ذلك الوقت، دفع نتنياهو ثمنا سياسيا ضئيلا – كان أوباما في طريقه للخروج، وبخلاف حجب حق النقض الأمريكي في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2016 الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية، واصل تنفيذ الاتفاق النووي رغم اعتراضات نتنياهو المسرحية.

وفي وقت لاحق، قام دونالد ترامب بتمزيق تلك الصفقة، بعد أن استغل نتنياهو كراهية الرئيس تجاه أي تشريع من عهد أوباما بتقديم وثائق سرية قام الموساد بإخراجها من طهران تشير إلى أن إيران سعت للحصول على سلاح نووي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال إنديك: “[الديمقراطيون] لم ينسوا ذلك أبدا. لقد نجح بيبي في تدمير طبيعة الدعم الحزبي لإسرائيل – وهو تقليد طويل الأمد وضعه في خطر عمدا، معتقدا أن الإنجيليين أكثر موثوقية من اليهود [الأمريكيين] التقدميين”.

والآن، يوجد العديد من الديمقراطيين الذين أساء إليهم نتنياهو في إدارة بايدن، ولا يمكن الاعتماد على كرم ترامب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية. وقال ترامب لمراسل إسرائيلي في عام 2021: “اللعنة عليه”، متذمرا من أن نتنياهو هنأ بايدن على فوزه.

وقال أورين: “إن الانتخابات لا تزال بعيدة، والتنصيب بعد عام. ليس الأمر كما لو أن هناك إدارة جديدة غدا – في الوقت الحالي، سيتعين عليك التعامل مع بايدن”.