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الاحتلال يصدر 100 أمر إبعاد عن القدس والأقصى منذ بدء العدوان

الإثنين 18 مارس 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر 100 أمر إبعاد عن القدس والأقصى منذ بدء العدوان



القدس المحتلة/سما/

- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 100 أمر إبعاد عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقال تقرير صادر عن مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بمدينة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال صعدت من أوامر الإبعاد ضد المواطنين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، حتى باتت سياسة روتينية تستبق المناسبات الدينية وتحرم مئات الفلسطينيين من حقهم في العبادة وزيارة الأقصى المبارك.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، أصدرت قوات الاحتلال، منذ تاريخ 7 تشرين الأول لعام 2023 وحتى نهاية شباط الماضي، 100 قرار بالإبعاد عن القدس والبلدة القديمة، منها 45 قراراً بالإبعاد عن الأقصى تحديداً.

واستهدفت معظم القرارات معتقلين سابقين ومرابطين ومرابطات من القدس وأراضي العام 48، وتراوحت مدتها من أسبوع قابل للتجديد حتى 6 أشهر.

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