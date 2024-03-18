القسام: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال قرب مستشفى الشفاء

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة "تلغرام" إنها "تخوض منذ فجر الإثنين اشتباكات ضارية مع قوات العدو (الإسرائيلي) المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

ومنذ فجر الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام المجمع الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وعن العملية في مجمع الشفاء، زعمت القناة "13" العبرية (خاصة) في وقت سابق الاثنين، أنها بدأت بعد "ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".

وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة، ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".