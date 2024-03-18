حكومة غزة: الجيش الإسرائيلي اعتقل صحفيين من مشفى الشفاء

غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، أن الجيش الاسرائيلي اعتقل مجموعة من الصحفيين أثناء أدائهم عملهم داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واقتادهم إلى جهة مجهولة "بعد التنكيل بهم وضربهم".

ومنذ فجر الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام المجمع الطبي، على الرغم من وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله.

وأدان المكتب الإعلامي في بيان "بأشد العبارات الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية".

وحمّل كلا من الجيش الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش إلى جهة مجهولة، بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم".

وفي السياق، أعرب المكتب الإعلامي في بيانه عن تخوفه "البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم (الصحفيين) جميعاً".

وتابع: "نطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين".

وخص المكتب في حديثه "حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين" الذين استشهد منهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 135 بين صحفي وإعلامي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال شهود عيان لمراسل الأناضول إن قوات إسرائيلية اعتدت بالضرب المبرح على صحفيين (لم تحدد عددهم)، بينهم مراسل قناة "الجزيرة" إسماعيل الغول، قبل أن تعصب أعينهم وتكبل أيديهم وتعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء.

من جانبها، أكدت قناة "الجزيرة" اعتقال الجيش الإسرائيلي لمراسلها في مدينة غزة.

ونقلت القناة عن الصحفي الفلسطيني محمود عليوة المتواجد داخل مستشفى الشفاء قوله، إن "جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على مراسل الجزيرة إسماعيل الغول قبل اعتقاله".

وعن العملية في مجمع الشفاء زعمت القناة "13" العبرية (خاصة) في وقت سابق، أنها بدأت بعد "ورود معلومات عن تواجد مسؤولين كبار من حركة حماس في مجمع الشفاء".

وأفادت بـ"اعتقال 80 فلسطينيا من المستشفى، وإصابة جندي بجروح طفيفة.. ولا توجد معلومات عن وجود مختطفين (محتجزين إسرائيليين) في المكان".

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".