بوريل: "غزة تحولت إلى مقبرة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي"

غزة/سما/

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، وتحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي.

وأضاف بوريل في تصريح للصحافيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي يسبق اجتماع قادة دول الاتحاد يومي 21-22 مارس/ آذار الجاري: "غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأشار بوريل إلى أن مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستتم مناقشتها من قبل الوزراء، بناء على طلب إسبانيا وأيرلندا.

وتابع: "سيتم إجراء مناقشة سياسية فقط حول هذه القضية في اجتماع اليوم، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وفي افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.



وقال بوريل : "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص".

وأضاف: "هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة".

وشدد بوريل على أن غزة ليست على حافة المجاعة وإنما الجوع واقع فعلا، متسائلا: "إذن ماذا سنفعل نحن؟".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يموتون جوعا. ماذا علينا أن نفعل؟ لأن هذه ليست كارثة طبيعية. هذا ليس فيضانا ولا زلزالا، وإنما من صنع الإنسان تماما. بواسطة من؟ دعونا نقول ذلك بجرأة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشار بوريل إلى منع دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلا: "لقد أتيت إلى هنا من واشنطن وأملك الشجاعة على قول ذلك. نعم، إسرائيل تقف وراء هذا الجوع".

وشدد على أنه قد يخرج البعض مستنكراً ذلك ويسأل عن الدليل في مسؤولية إسرائيل عن المجاعة في غزة.-

وأردف في هذا الشأن: "قد يقول البعض كيف لك أن تقول ذلك؟ ما دليلك؟ ما هو الدليل الذي أملك؟ مئات الشاحنات تنتظر الدخول، ومن الضروري للغاية جعل نقاط العبور تعمل بفعالية وفتح نقاط عبور إضافية، فهذه مجرد مسألة إرادة سياسية، ويجب على إسرائيل أن تفعل ذلك".

وأوضح أن معابر غزة مغلقة في الوقت الذي يموت فيه الناس جوعاً، مستغرباً إنزال المساعدات جواً بالمظلات عوضاً عن إرسالها براً.

وقال في هذا الإطار: "هناك مطار مجاور (لغزة) على مسافة ساعة، لماذا لا نرسل المساعدات إلى المطار؟ لأنهم لا يسمحون بذلك. الجوع يستخدم سلاحاً، دعونا نقول ذلك بجرأة، الجوع يستخدم سلاحاً".

وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على بوريل، داعياً إياه إلى "التوقف عن مهاجمة إسرائيل، والاعتراف بحقّنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة جرائم حماس".

وكتب كاتس على منصة "إكس" أن "إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة براً وجواً وبحراً من قبل أي شخص يرغب بالمساعدة".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وهو ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.