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إصابة الأسير مروان البرغوثي جراء اعتداء السجانين عليه

الإثنين 18 مارس 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة الأسير مروان البرغوثي جراء اعتداء السجانين عليه



غزة / سما /

أصيب الأسير مروان البرغوثي، اليوم الإثنين، بنزيف في العين جراء اعتداء سجانين عليه وعلى أسرى آخرين بالضرب.

 

وبحسب زوجة الأسير مروان البرغوثي، فإن هناك خطرا كبيرا على حياته وقادة الأسرى في السجون، إذ تتعمد إدارة السجون الإسرائيلية التنكيل بهم بوحشية من أجل كسر معنوياتهم.

 

وتطرقت إلى ما تعرض له زوجها الأسير من اعتداءات بالقول، إن "مروان تعرض لاعتداءات متواصلة، عرفنا منها في 6 و12 آذار/ مارس الجاري، ما أسفر عن نزيف في أحد عينيه، فيما تقوم قوات القمع بتهديده دائما".

 

وأضافت أنه "نُقل 5 مرات خلال آخر 3 شهور وفي كل مرة كان يتعرض لاعتداء وتشديد ظروف سجنه. نقل من ’عوفر’ إلى عزل ’الرملة’، ثم عزل ’أيالون’، ثم عزل ’الرملة’، ثم عزل ’مجدو’".

 

وأوضحت البرغوثي أن "هناك ساحة حرب حقيقية تدار ضد الأسرى والمعتقلين وقادتهم، ما يؤثر على معنويات الأسرى".

 

وكانت إسرائيل قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدّت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

#مروان البرغوثي

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