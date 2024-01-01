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أردوغان: المنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة

الإثنين 18 مارس 2024 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: المنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة



غزة / سما /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المؤسسات والمنظمات الدولية "فشلت مجددا في قطاع غزة وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد".

وأضاف أردوغان في كلمة له إن "نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حوّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم".

وأوضح أن "تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستر على هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها".

وتابع: "نعجب من عقول وضمائر من يعتقدون أن إسرائيل مجرد دولة لوحدها، إنما الحقيقة أن إسرائيل تمثل أيضا معادلة مختلفة تماما مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وعشرات الداعمين الآخرين الذين يقفون خلفها".

وأكد الرئيس التركي، أن "المسلمين استقبلوا شهر رمضان المبارك هذا العام بقلب مثقل، بسبب ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

#أردوغان #غزة

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