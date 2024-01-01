  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوكسفام: إسرائيل تتعمد عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة

الإثنين 18 مارس 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكسفام: إسرائيل تتعمد عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة



غزة / سما /

اتهمت منظمة "أوكسفام" اليوم الاثنين، إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت "أوكسفام" في تقرير لها، رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة

ونددت المنظمة ببروتوكولات تفتيش المساعدات غير الفعالة بشكل غير عادل، التي تؤدي إلى تأخير عشرين يوماً في المتوسط للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني. كما دانت الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية.

كذلك، انتقدت الحظر اليومي لبعض المعدات المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج، وهي مواد تُعدُّ قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.

وأوضحت"أوكسفام" أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها من دون سبب، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقاً. كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضاً لقيود.

وأشارت المنظمة إلى قيود مفروضة على وصول العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزة. وفقاً للمنظمة، دخلت 2874 شاحنة إلى المنطقة في فبراير (شباط)، أو 20 في المائة فقط من المساعدات اليومية التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظراً للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.

وقالت "أوكسفام" إن الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة.

#أوكسفام #غزة #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

بقنابل تزن 20 طن.. تفاصيل جديدة عن عملية "اغتيال مروان عيسى"

مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مسودته الخامسة لا يطالب بوقف إطلاق نار فورا

هآرتس: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟

بيلوسي: "ما سمعناه من نتنياهو هو مدى صدق تشاك شومر في تصريحه"

"القسام" توثق تحركات ضابط إسرائيلي قبل قنصه (شاهد)

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

الكابينيت الإسرائيلي يوافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر مع صلاحيات

الأخبار الرئيسية

الاسرى

مسؤول إسرائيلي: المفاوضات في قطر "ستحرك عملية طويلة ومعقدة فقط"

وقف اطلاق النار

رويترز: جولة مباحثات التهدئة في غزة قد تستغرق أسبوعين

حي الرمال

صورة.. جيش الاحتلال يأمر السكان والنازحين في حي الرمال بالمغادرة لجنوب غزة

الحرب

في اليوم الـ 164.. اقتحام مجمع الشفاء وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

65f7939e4236045fe7170db2

شهداء وجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية