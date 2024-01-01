الحكومة الأسترالية تعدل عن قرار إلغاء تأشيرات عدد من الغزيين

وكالات / سما /

أعادت الحكومة الأسترالية التأشيرات الملغاة لبعض الفلسطينيين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.

فقد ذكرت رشا عباس، المديرة التنفيذية لمجموعة الإغاثة والعمل الفلسطينية الأسترالية (بارا)، اليوم (الاثنين) أن ثمانية فلسطينيين من أصل 11 فلسطينيا تدعمهم منظمتها بعد إلغاء تأشيراتهم الأسترالية دون سابق إنذار، قد أُعيدت التأشيرات لهم.

واجهت الحكومة الفيدرالية انتقادات في وقت سابق من شهر مارس بسبب القرار الذي اتخذته بإلغاء التأشيرات، ما ترك بعض الفلسطينيين عالقين في دولة ثالثة قبل إخطارهم بإلغاء القرار.

ففي رسائل أُرسلت إلى بعض أولئك الذين ألغيت تأشيراتهم، قالت وزارة الداخلية إنهم كانوا يخططون لخرق شروط تأشيرة الزائر الخاصة بهم من خلال البقاء في أستراليا لفترة أطول من المسموح به.

وقالت رشا عباس للصحف التابعة لـ((ناين إنترتينمنت)) "نحن مسرورون وسعداء لأنهم قادرون على السفر إلى أستراليا".

وأضافت "إننا نقوم حاليا بحجز تذاكر الطيران لهم وسنعمل مع الحكومة على إنهاء الإجراءات لحاملي التأشيرة الباقين".

جدير بالذكر أن الحكومة الأسترالية منحت 2200 تأشيرة للفلسطينيين و2400 للإسرائيليين منذ اندلاع الحرب في غزة.