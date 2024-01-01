بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب بغزة

غزة / سما /

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب بقطاع غزة.

واضاف بوريل في بيان أن قطاع غزة تحول إلى مكان بلا نظام مما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف.

وتابع “نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوّع الفلسطينيون”.

وأكد أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.

واردف “لنكن صريحين ولِنقلْها علنا إن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاحا في الحرب على غزة”.

وختم “نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية”.

ويعيش شمال قطاع غزة مجاعة بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلا بإعداد قليلة جدا.