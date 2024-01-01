  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: لو كنت رئيسا لما حدث غزو غزة

الإثنين 18 مارس 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لو كنت رئيسا لما حدث غزو غزة



واشنطن / سما /

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة، وذلك خلال مقابلة مع برنامج “ميديا باز” على قناة فوكس نيوز.

وقال موقع أكسيوس، إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر.

وتأتي تعليقات ترامب في المقابلة التي تم بثها أمس الأحد، في أعقاب دعوات وجهها يوم الجمعة مع مذيع برنامج “فوكس آند فريندز” على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل “إنهاء المشكلة”.

ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله يوم الجمعة: “لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا”.

ولم يتحدث ترامب أمس الأحد عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.

وقال ترامب، ردا على سؤال من جانب مقدم برنامج “ميديا باز” هوارد كورتز بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة: “عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف ترامب أن انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) لإسرائيل جاء بدوافع السياسة الداخلية.

#غزة #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

بقنابل تزن 20 طن.. تفاصيل جديدة عن عملية "اغتيال مروان عيسى"

مشروع القرار الأمريكي حول غزة في مسودته الخامسة لا يطالب بوقف إطلاق نار فورا

هآرتس: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟

بيلوسي: "ما سمعناه من نتنياهو هو مدى صدق تشاك شومر في تصريحه"

محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تواجه ورطة إستراتيجية ونتنياهو لا يقدم صورة لمخاطرها

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

"القسام" توثق تحركات ضابط إسرائيلي قبل قنصه (شاهد)

الأخبار الرئيسية

وقف اطلاق النار

رويترز: جولة مباحثات التهدئة في غزة قد تستغرق أسبوعين

حي الرمال

صورة.. جيش الاحتلال يأمر السكان والنازحين في حي الرمال بالمغادرة لجنوب غزة

الحرب

في اليوم الـ 164.. اقتحام مجمع الشفاء وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

65f7939e4236045fe7170db2

شهداء وجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي (فيديو)

الكابينيت الإسرائيلي يوافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر مع صلاحيات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية