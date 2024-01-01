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فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات

الإثنين 18 مارس 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 87.3% من الأصوات



وكالات / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات، بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحصوله على 87.3% بعد فرز 99.5% من الأصوات.

وقالت اللجنة في بيان صحفي “حصل نيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي الروسي على 4.30% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.20% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب “الناس الجدد. على3.81% من الأصوات”.

وكانت صناديق الاقتراع قد اغلقت في روسيا مساء أمس الأحد بعد ثلاث أيام من فتحها أمام الناخبين لاختيار رئيس لولاية تمتد إلى 6 سنوات.

#بوتين

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