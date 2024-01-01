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عمليات دهم واقتحامات تخللها اعتقالات في الضفة المحتلة

الإثنين 18 مارس 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمليات دهم واقتحامات تخللها اعتقالات في الضفة المحتلة



الضفة المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة دهم واقتحامات تخللها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة المحتلة، فيما دارت اشتباكات مسلحة في الخليل ومخيم طوباس.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووفقاً للمصادر، تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات استهدفت دعاة وخطباء مساجد في الخليل، وطالت الاعتقالات الشيخ بلال عمر البدارين إمام وخطيب مسجد الأنصار، والشيخ مصطفى العنيد خطيب وإمام مسجد السموع الكبير بعد مداهمة منزليهما في بلدة السموع جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت قفيشة من داخل منزله بمنطقة مفرق الصاحب بمدينة الخليل.

وأطلق مقاومون النار على آلية لجيش الاحتلال في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل، بينما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة طالت 10 فلسطينيين، منهم الأسيرة المحررة في صفقة التبادل الأخيرة روضة أبو عجمية بعد اقتحام منزلها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عرفات جمال رمضان ونصر الدين خلدون عصيدة، وذلك بعد اقتحام منزليهما في بلدة تل قضاء نابلس.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبدالله حسن حمدان ومؤمن نزال بعد اقتحام منزليهما في بلدة عارورة، فيما اعتقلت محمد هاشم صبحة من بلدة عتيل قضاء طولكرم، ومحمود شافعي من مدينة طولكرم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عارورة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح نور علي شريتح من منزله في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله.

#الضفة الغربية #اعتقالات

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