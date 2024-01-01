حالة الطقس: انخفاض على الحرارة وسقوط أمطار متفرقة

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارًا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق وتشتد غزارة الامطار في ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50كم/ساعة والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً بوجه عام وباردا في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من ألامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.

ويكون الجو الأربعاء غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء وخلال ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال الأيام القادمة من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة يوم الثلاثاء.