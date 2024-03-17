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9 شهداء اثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

الإثنين 18 مارس 2024 04:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء اثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات



غزة/سما/

- ستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الاثنين، إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين فجرا، بنيران قوات الاحتلال  الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، عن وقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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