جيش الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي وسط إطلاق نار كثيف

غزة/سما/

تقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، نحو مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وفرضت عليه حصارا وسط إطلاق نار كثيف في محيطه.

وبحسب شهود عيان، يشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات خاصة إسرائيلية، وسط قصف مدفعي وجوي وتبادل إطلاق نار لا يتوقف.

وأشار مصادر محلية، إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه مجمع الشفاء وسط اشتباكات عنيفة جدا.

وأفادت مصادر صحفية بإصابة عدد من المواطنين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية" " يبدو أنّ وحدةً خاصةً واجهت اشتباكاً في منطقة مستشفى الشفاء فأُرسلت طائرات ومدرّعات كثيرة إلى المنطقة."

وحاصر جيش الاحتلال المئات من النازحين والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وحملت وزارة الصحة بغزة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقالت في بيان: "ان ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الانسانية واتفاقية حنيف الرابعة.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الاسرائيلي لازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

وأشارت إلى أن الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة

كما طالبت المؤسسات الاممية بالتوجه فورا الى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الاسرائيلي المتحدد له.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تقوم قواتنا حاليا بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء. وتستند العملية إلى معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل كبار مسؤولي حماس لتنفيذ وترويج النشاط الإرهابي".

وأضاف البيان: "قبل العملية، تم توجيه تعليمات لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي حول أهمية العمل بحذر، وكذلك حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب إلحاق الأذى بالمرضى والمدنيين والطاقم الطبي والمعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار متحدثين باللغة العربية إلى المنطقة لتسهيل الحوار مع المرضى المتبقين في المستشفى. لا يوجد أي التزام على المرضى والطاقم الطبي بالإخلاء".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جهودها الإنسانية في المنطقة، طوال العملية وبعد انتهائها، وستوفر الغذاء والماء والإمدادات الطبية للمرضى والمدنيين في مجمع المستشفى".

واختتم الجيش قائلا: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل بموجب القانون الدولي وضد منظمة حماس الإرهابية - التي تعمل من المستشفيات والبنية التحتية المدنية بطريقة منهجية وساخرة، دون التمييز بين السكان المدنيين والإرهابيين التابعين للمنظمة".