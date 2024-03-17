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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

الأحد 17 مارس 2024 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل النقيب دانيال بيرتس، قائد فصيل في الكتيبة 77، في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط لدى "حماس".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الأحد، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وذكر أن عدد العسكريين القتلى في صفوفi بلغ 592، بينهم ضباط وجنود.


هذا وأكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الرهائن لدى "حماس".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ163 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

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