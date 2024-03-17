"القسام" توثق تحركات ضابط إسرائيلي قبل قنصه (شاهد)

غزة/سما/

وثقت كتائب "القسام" فيديو يظهر لحظة قنص ضابط إسرائيلي، قيل إنه كان مسؤولا عن اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ونشرت قناة "الجزيرة" فيديو يظهر تحركات الضابط في وحدة شلداغ يتسهار هوفمان قبل مقتله برصاص قناص.



وقالت القناة إن الفيديو الذي يظهر تحركات هوفمان كان في مركز قيادة ميداني بمدينة غزة برفقة عدد من الجنود على بعد كيلومتر واحد عن مستشفى الشفاء.

وكانت القسام قد نشرت فيديو قنص الضابط هوفمان بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتله نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن القسام أعلنت نهاية شباط/ فبراير الماضي أن عناصرها تمكنوا من قنص 56 ضابطا وجنديا إسرائيليا.