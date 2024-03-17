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اليونيسف تؤكد استشهاد أكثر من 13 ألف طفل في العدوان على غزة

الأحد 17 مارس 2024 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف تؤكد استشهاد أكثر من 13 ألف طفل في العدوان على غزة



واشنطن/سما/

 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الأحد إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أن الكثيرين منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم “حتى الطاقة للبكاء”.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد “لقد أصيب آلاف آخرون أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم. ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض… لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبا”.

وأضافت “لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماما. لأن الأطفال والرضع… ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء”.

وقالت راسل إن هناك “تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية” أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

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