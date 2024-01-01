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بن غفير يطالب بالسماح باقتحامات المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر

الأحد 17 مارس 2024 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يطالب بالسماح باقتحامات المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر



القدس المحتلة/سما/

يطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتراجع عن السياسة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية، بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأواخر لشهر رمضان.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد؛ وذكرت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت طلب بن غفير قبيل المداولات التي من المقرر أن تعقدها الحكومة الإسرائيلية لبحث هذه المسألة خلال الأسبوعين المقبلين.


ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة قوله أن "من الواضح أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يوافق في نهاية الماطف على طلب بن غفير"، كما رجّح التقرير أن تعارض الأجهزة الأمنية مطلب بن غفير.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "مجرد مطالبة بن غفير بانتهاك الوضع القائم (الـ"ستاتوس كو") الذي جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات غير الضرورية".

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