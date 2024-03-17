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شولتس يبلغ نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار في غزة

الأحد 17 مارس 2024 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شولتس يبلغ نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار في غزة



القدس المحتلة/سما/

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد إلى "اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.

وقال المستشار الألماني في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القدس: "يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً أنه يتفهم "عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ المحتجزين".

واعتبر شولتس أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في وجه إرهاب حماس" وأنه يجب الإفراج عن جميع الرهائن، لكن "كلما طالت الحرب، زاد عدد وفيات المدنيين وأصبح الوضع في غزة مؤسفا وكارثيا".


 وأكد أنه "يجب التفكير في الجانب الإنساني في ما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح.. ولا يمكن الانتصار على الإرهاب من خلال السبل العسكرية فقط".

كما ناقش شولتس الحاجة الماسة لتوفير مساعدات إنسانية شاملة لسكان غزة.

شولتس أكد أيضا على أهمية العمل الفوري لضمان وصول الدعم الإنساني إلى الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلاً.

وقال شولتس:"لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة. هذا ليس من شيمنا. هذا ليس ما نمثله".

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