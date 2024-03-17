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برلماني فرنسي يدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لـ"إسرائيل"

الأحد 17 مارس 2024 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني فرنسي يدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لـ"إسرائيل"



باريس/سما/

دعا عضو البرلمان الفرنسي، توماس بورتس، من حزب "فرنسا الأبية" المعارض، إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأشار بورتس في منشور عبر "إكس" السبت، إلى تزايد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى "أبعاد كارثية".

وقال بورتس في منشوره مشاركا صورة الشركات التي يجب مقاطعتها: " قاطعوا إسرائيل دولة الفصل العنصري. يجب أن ينتهي التهجير القسري للفلسطينيين. العودة حق للفلسطينيين".​​​​​​​

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 435 قتيلا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بالتوازي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

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