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الأونروا: وصول المساعدات برا إلى غزة هو الخيار الأكثر أمانا

الأحد 17 مارس 2024 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: وصول المساعدات برا إلى غزة هو الخيار الأكثر أمانا



غزة/سما/

قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن وصول المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة هو "الخيار الأكثر أمانا والأسهل والأسرع والأقل تكلفة".

وأضافت توما، في مقابلة مع شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، أن "الوكالة الأممية الوحيدة التي تتولى المسؤولية عن الغالبية العظمى من العمل الإنساني بغزة هي الأونروا".

وأشارت إلى أن "جميع سكان غزة يعتمدون حالياً على العمليات الإنسانية".

كما أكدت المسؤولة الأممية على أن "وصول المساعدات الإنسانية برا إلى قطاع غزة هو الخيار الأكثر أمانا والأسهل والأسرع والأقل تكلفة"، مشددة على أنه "ليس لدينا مجال لتضيع الوقت".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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