  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تُسقط 28 ألف وجبة و34 ألف زجاجة مياه على غزة

الأحد 17 مارس 2024 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تُسقط 28 ألف وجبة و34 ألف زجاجة مياه على غزة



واشنطن/سما/

 نفذت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على غزة اليوم الأحد “لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الجاري”.

وهذه هي عملية الإنزال الجوي الـ 12 التي تجريها الولايات المتحدة على غزة خلال الأسابيع الماضية، وفقا لشبكة (سي إن إن).

ووفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أسقطت المهمة “أكثر من 28 ألف وجبة و34 ألفا و500 زجاجة مياه سعة 5 لترات” في شمال غزة، والتي وصفتها بأنها “منطقة ذات حاجة ماسة”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول أخرى في إسقاط المساعدات جوا إلى غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية.

ومع انخفاض عدد المساعدات التي يتم إرسالها برا بصورة لا تكفي الأعداد اللازمة لدرء المجاعة في القطاع، من المأمول أن توفر عمليات الإنزال الجوي هذه شريان حياة للسكان في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة

اتصالات مكثفة بين مصر وحماس لمناقشة رد الحركة الأخير

غالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لـ"كابينيت الحرب"

دحلان والحرب وإطلالة الزعيم: الملحمةُ وفارسٌ بلا جواد!!

هآرتس: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟

بيلوسي: "ما سمعناه من نتنياهو هو مدى صدق تشاك شومر في تصريحه"

محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تواجه ورطة إستراتيجية ونتنياهو لا يقدم صورة لمخاطرها

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-17_20-59-45

"القسام" توثق تحركات ضابط إسرائيلي قبل قنصه (شاهد)

بقنابل تزن 20 طن.. تفاصيل جديدة عن عملية "اغتيال مروان عيسى"

تقرير يتهم الاحتلال باستهداف المبرمجين في غزة

18ipj-8-730x438

"شبيغل" تفتح النار على ادعاءات تل أبيب بشأن مساعدات غزة

غالانت: وصلنا لمعلومات أدت لاغتيالات ناجحة شمالي ووسط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية