كيربي: لن ندعم عملية عسكرية برفح دون خطة تضمن أمن المدنيين

واشنطن/سما/

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأحد، على أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “دون خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع كيربي شبكة “أي بي سي نيوز” الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي إن “الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون خطة قابلة للتنفيذ تضمن رعاية 1.5 مليون نازح وتحافظ على أمنهم وسلامتهم”.

وأردف: “سنواصل الضغط على الإسرائيليين لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإدخال المزيد من شاحنات المساعدات، ومساعدتنا للتوصل مجدداً إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت وتحرير جميع الرهائن”.

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصديقه على “خطط العملية العسكرية” المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.