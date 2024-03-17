  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كيربي: لن ندعم عملية عسكرية برفح دون خطة تضمن أمن المدنيين

الأحد 17 مارس 2024 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيربي: لن ندعم عملية عسكرية برفح دون خطة تضمن أمن المدنيين



واشنطن/سما/

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأحد، على أن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “دون خطة قابلة للتنفيذ تضمن أمن وسلامة 1.5 مليون نازح”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع كيربي شبكة “أي بي سي نيوز” الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي إن “الولايات المتحدة لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون خطة قابلة للتنفيذ تضمن رعاية 1.5 مليون نازح وتحافظ على أمنهم وسلامتهم”.

وأردف: “سنواصل الضغط على الإسرائيليين لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإدخال المزيد من شاحنات المساعدات، ومساعدتنا للتوصل مجدداً إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت وتحرير جميع الرهائن”.

والجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصديقه على “خطط العملية العسكرية” المحتملة في رفح جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة

اتصالات مكثفة بين مصر وحماس لمناقشة رد الحركة الأخير

غالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لـ"كابينيت الحرب"

دحلان والحرب وإطلالة الزعيم: الملحمةُ وفارسٌ بلا جواد!!

هآرتس: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟

بيلوسي: "ما سمعناه من نتنياهو هو مدى صدق تشاك شومر في تصريحه"

محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تواجه ورطة إستراتيجية ونتنياهو لا يقدم صورة لمخاطرها

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-17_20-59-45

"القسام" توثق تحركات ضابط إسرائيلي قبل قنصه (شاهد)

بقنابل تزن 20 طن.. تفاصيل جديدة عن عملية "اغتيال مروان عيسى"

تقرير يتهم الاحتلال باستهداف المبرمجين في غزة

18ipj-8-730x438

"شبيغل" تفتح النار على ادعاءات تل أبيب بشأن مساعدات غزة

غالانت: وصلنا لمعلومات أدت لاغتيالات ناجحة شمالي ووسط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية