أردوغان: نفاق الغرب حوّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن نفاق الدول الغربية التي تدعم إسرائيل بالذخيرة لتتمكن من ارتكاب مجازرها، حوَّل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في فعالية “إفطار الأصدقاء القدامى” في إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن “تركيا تدافع بكل إمكاناتها عن أشقائها في غزة، ولا يمكن للأكاذيب ومحاولات التضليل التستّر على هذه الحقيقة”.

وأضاف قائلا: “المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة، وعلينا أن نعترف بأن العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار بشكل جيد”.

وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن “إسرائيل ليست وحيدة، فهي عبارة عن معادلة مؤلفة من عشرات الداعمين الواقفين وراءها”.