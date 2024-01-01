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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على قطاع غزة

الأحد 17 مارس 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بانتشال 5 شهداء من مدينة حمد في خان يونس، جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال، بالتزامن مع استهداف منطقة الزنة والقرارة شرقا.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا استشهد في قصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع عزة، بالتزامن مع غارات لطائرات الاحتلال الحربية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومنطقة قليبو شمالا.

ولاحقا قصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من منازل المواطنين في غزة، منها منازل لعائلات جودة في مخيم الشاطئ، والحلو في حي الشيخ رضوان، والنونو وعوض في حي النصر، وأدى ذلك لسقوط عدد من الشهداء والجرحى تم نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم البريج ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة وأدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

واستهدف طيران الاحتلال الحريبي منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، واستشهد 3 مواطنين على الأقل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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